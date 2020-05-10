Кишинёв, , 08:51 — REGNUM 9 мая в Молдавии на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» состоялось торжественное захоронение останков 45 воинов Красной Армии. В мероприятии принял участие президент Молдавии Игорь Додон, о чем он 9 мая сообщил на своем Telegram-канале.

Додон отметил, что воины погибли в 1944 году при освобождении Молдавской ССР от фашизма.

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Президент Молдавии добавил, что останки советских воинов обнаружили во время поисковых работ на местах сражений. Работы велись организациями «Август» и «Русский историко-патриотический клуб» .

Молдавский лидер также выразил сожаление в связи с тем, что имена солдат установить не удалось.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая президент Молдавии Игорь Додон поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, а также сограждан с Днем Победы. В своем поздравлении молдавский лидер отметил, что в боях за независимость Родины и освобождение европейских народов от ужасов фашизма погибли сто тысяч молдавских воинов.

Отметим, в Молдавии празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войны из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 августа.

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