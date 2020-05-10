Грозный, 10 мая 2020, 08:47 — REGNUM В Чечне предоставили квартиры родным ветеранов Великой Отечественной войны. Получили новое комфортное жилье 20 семей ближайших родственников. Об этом сообщил 9 мая глава республики Рамзан Кадыров.
Решение об обеспечении жильем семей ветеранов было принято руководителем Регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова — Аймани Кадыровой. Пять квартир расположены в Курчалоевском районе, еще 15 — в Грозном. Все они полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой.⠀Поблагодарив Аймани Кадырову за заботу о фронтовиках и членах их семей, чеченский лидер подчеркнул, что Чечня одной из первых решила задачу по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов фронтовиков.