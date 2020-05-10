Вашингтон, 10 мая 2020, 08:46 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире составило 4 024 973, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.
Так, на первом месте находятся Соединенные Штаты, где выявлено 1,3 млн случаев заражения. Далее идут Испания (223 тыс.), Италия (218 тыс.), Великобритания (216 тыс.) и Россия (198 тыс.).
В десятку также вошли Франция (176 тыс.), Германия (171 тыс.), Бразилия (156 тыс.), Турция (137 тыс.) и Иран (106 тыс.).
Всего в мире от болезней, вызванных коронавирусом, скончались 279 тыс. пациентов. Выздоровели — 1,3 млн.
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