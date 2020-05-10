Бангкок, , 08:45 — REGNUM Число ежедневно выявляемых зараженных новой коронавирусной инфекцией в Таиланде продолжает оставаться в пределах десяти. За последние сутки зарегистрировано пять случаев заражения, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя правительственного центра управления ситуацией с COVID-19.

В течение субботы, 9 мая, не было зафиксировано ни одной смерти от COVID-19.

Вот уже две недели, как среднее число заболевших не превышает 10 новых выявленных в день. Начиная с 25 марта, когда в стране не было новых случаев заражения вообще, порог в 10 новых инфицированных был превышен только 26 марта (15 человек) и 4 марта (18).

Наибольшее число инфицированных (188 человек) было выявлено 22 марта, и с тех пор рост заболевания постепенно снижается. В связи с чем в Таиланде начали открываться некоторые из ранее закрытых предприятий.

По последним данным, число жертв нового коронавируса равняется 56, всего заболевших 3009 человек.