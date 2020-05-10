Берн, , 08:35 — REGNUM Сотни человек провели манифестацию перед зданием парламента в Берне и других швейцарских городах, чтобы выразить протест против ограничений, введенных властями для борьбы с коронавирусом, передает BFM TV.

Швейцария, в которой зарегистрировано более 1500 смертей, однако, начала ослаблять меры изоляции, разрешив две недели назад открыть парикмахерские и цветочные магазины.

С понедельника, 11 мая, откроются школы, рестораны, музеи и книжные магазины, но при соблюдении конкретных условий.

Протестующие считают, что действующие ограничения нарушают их права. В Цюрихе собралось от 100 до 200 манифестантов.

Напомним, Швейцария ввела режим изоляции в середине марта 2020 года, закрыв школы и все второстепенные предприятия. Встречи и собрания численностью более пяти человек запрещены.