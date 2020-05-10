Вашингтон, , 08:33 — REGNUM На сегодняшний день в Соединённых Штатах выявлено свыше 1,3 млн носителей вируса SARS-CoV-2. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса на 10 мая.

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По этому показателю США остаются лидерами в мире. За ними по числу подтверждённых случаев коронавирусной инфекции идут Испания и Италия — 223,5 тыс. и 218,2 тыс. соответственно.

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Количество жертв пандемии коронавируса в США уже превысило 78,4 тыс. человек. При этом более 212,5 тыс. пациентов с COVID-19 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 мая в мире коронавирус подтверждён у более чем 4 млн человек. При этом 279,3 тыс. человек, у которых был диагностирован COVID-19, скончались, более 1,3 млн выздоровели.

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