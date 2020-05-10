Ташкент, , 08:30 — REGNUM Коронавирусом в Узбекистане заразились 30 беременных женщин, из которых 22 уже выздоровели, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Глава управления минздрава Барно Абдусаматова отметила, что с начала распространения коронавируса на карантин отправили 1961 беременную женщину, в том числе 1229 — в Наманганской области.

Медики выявили коронавирус у семи беременных женщин в Ташкенте, пяти — в Наманганской и Самаркандской области, трех — в Бухарской области и Каракалпакстане, двух — в Андижанской, Ферганской и Ташкентской областях и одной — в Хорезмской области.

Напомним, по состоянию на 10 мая в Узбекистане выявили 2387 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1846 пациентов, скончались десять человек.

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