Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Две недели будет вести свою работу в режиме самоизоляции после выявления у одной из сотрудниц Белого дома коронавируса в организме директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 10 мая со ссылкой на слова ученого сообщает телекомпания CNN.

По информации источника, главный инфекционист США решил уйти на двухнедельный карантин после того, как у одной из сотрудниц пресс-службы американского вице-президента был обнаружен в организме коронавирус.

Также он сообщил, что будет продолжать вести свою работу удаленно в Межведомственной рабочей группой, которую незадолго до этого была создана Белым домом.

При этом указывается, что Фаучи также может продолжат посещать исследовательский центр, главой которого является и в котором находится на самоизоляции, непрерывно нося на лице маску. Инфекционист полагает, что в его случае риск заражения коронавирусом не будет большим и намеревается проходить ежедневное обследование на наличие вируса в организме.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors намерена вновь временно закрыть второй завод, расположенный в городе Кванджу, из-за коронавируса.