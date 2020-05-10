Брест, Белоруссия, , 08:20 — REGNUM Пять общественных активистов, выступающих против запуска аккумуляторного завода в городе Бресте, были задержаны 8 и 9 мая, сообщает TUT.BY.

По данным журналистов, 9 мая около 17:00 в квартире по месту жительства задержали Олега Вялова. По предварительной информации, двое сотрудников милиции, один из которых был одет в гражданскую одежду, доставили задержанного в Ленинский районный отдел внутренних дел (РОВД) города Бреста.

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Четверо противников аккумуляторного завода были задержаны в Бресте 8 мая. Троих из них — Юрия Калько, Константина Остапука и Дениса Малышенко поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД города Бреста. Еще одного активиста — Владимира Мороза, задержали в Кобринском районе и поместили в изолятор временного содержания местного районного отдела милиции.

Задержанных обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

По словам правозащитника Романа Кисляка, задержание активистов накануне воскресенья, когда противники аккумуляторного завода собираются в Бресте на площади Ленина, свидетельствует о том, что «власти боятся неутихающего общественного протеста против этого опаснейшего для здоровья людей предприятия».

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Напомним, по данным местных СМИ, 17 и 18 апреля были задержаны трое противников брестского аккумуляторного завода. В городе Бресте акции протеста против запуска аккумуляторного завода проходят на площади Ленина каждое воскресенье, начиная с 25 февраля 2018 года.

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