Самара, , 08:14 — REGNUM Портреты Героев Советского Союза — жителей Самарской области разместили на окнах здания областного правительства. Об этом 9 мая сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, так правительство присоединилось к акции «Бессмертный полк — в каждом доме», которую не смогли провести из-за сложившейся эпидемиологической обстановки.

«Помним. Гордимся. Преклоняемся перед подвигом наших ветеранов, тех, кто героически на фронтах и в тылу приближал долгожданную Победу», — сообщали глава области.

Кроме этого, он пожелал всем мирного неба.

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