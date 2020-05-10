Новосибирск, , 07:35 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 10 мая, за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Об этом сообщает оперативный штаб.

К этому же времени был выписан один человек, один человек скончался — 58-летний мужчина.

Всего в регионе зафиксировано 1100 случаев заражения коронавирусом (из них 60 — дети), из которых 307 человек выздоровели и были выписаны, 15 — скончались. На ИВЛ находятся 20 человек, всего в отделениях реанимации — 51 человек.