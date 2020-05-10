Минск, , 07:52 — REGNUM В нынешнем году на парад в честь Дня Победы в Минске, по данным министерства внутренних дел Белоруссии, пришли более пятнадцати тысяч зрителей. Об этом сообщает 9 мая «Минск-Новости» со ссылкой на заместителя председателя Минского городского исполнительного комитета Артема Цурана.

Цуркан также отметил, что в нынешнем году «гулянья» из-за эпидемиологической ситуации «как таковые решили не проводить».

Заместитель председателя Мингорисполкома также поздравил с Днем Победы жителей белорусской столицы, а также ее гостей, пожелав им здоровья и стойкости духа. Цуркан выразил слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

«Хотелось бы поблагодарить тех людей, которые дали нам не просто мирное небо и завоевали Победу, а построили страну, в которой мы живем и гордимся тем, что мы ее граждане. Они сегодня среди нас, им тоже желаю здоровья», — отметил он.

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Напомним, в Минске 9 мая прошел парад в честь Дня Победы. По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, парад Победы был единственным на постсоветском пространстве.

В белорусской столице вечером на площади Победы также состоялся праздничный концерт, который транслировался онлайн, а также — в 23:15 начался салют с музыкальным оформлением.

Отметим, во многих других государствах постсоветского пространства массовые мероприятия в честь Дня Победы были перенесены в связи с пандемией коронавируса.