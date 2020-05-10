Москва, , 07:26 — REGNUM Более 30 российских военнослужащих и восемь единиц спецтехники были доставлены из Италии в Россию на четырех самолетах Ил-76 ВКС РФ за два дня после завершения операции по оказанию помощи итальянской стороне по сдерживанию нового коронавируса, 10 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Отмечается, что возвращение российских специалистов осуществляется в плановом порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая стало известно о прибытии из Италии второго самолета Ил-76 ВКС РФ с военнослужащим России и оборудованием на борту. Всего в республику ранее было отправлено более 100 российских военных.

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