Петропавловск-Камчатский, , 07:27 — REGNUM 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено на Камчатке за последние. В числе вновь выявленных — 10 детей в возрасте от 0 до 16 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба продолжается — все новости

Всего на Камчатке по состоянию на 10 мая 2020 года выявлено 376 случаев заражения коронавирусом. В палате интенсивной терапии находятся 5 человек, 3 подключены к аппаратам ИВЛ, один пациент находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая на Камчатке было выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусом.