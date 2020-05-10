Куньмин, Китай, , 06:30 — REGNUM На битву с лесным пожаром в провинции Юньнань на юго-западе Китая брошено 1300 человек, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Пожар разгорелся в 15:33 по местному времени в городе Аньнин 9 мая. По данным на 5:40 воскресенья 10 мая, частично пожар удалось локализовать. Пожарные продолжают борьбу с огнем.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар разгорелся в 30 км от столицы региона города Куньмина, а густые столбы дыма видны даже в городе.

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