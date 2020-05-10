Барнаул, , 06:23 — REGNUM В Алтайском крае, где по состоянию на утро, 9 мая, получены уже 641 положительных тестов на новую коронавирусную инфекцию, с 12 мая вводится обязательный масочный режим. Как сообщают «Вести-Алтай», пойти на такой шаг пришлось потому, что жители региона стали массово нарушать карантин.

«Мы, с большой вероятностью, сейчас находимся только на подъёме заболеваемости», — пояснил главный внештатный инфекционист Валерий Шевченко. По его словам, так как официальных прогнозов о развитии пандемии в Алтайском крае никто не даёт, нужно «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Как уже сообщало ИА REGNUM, масочный режим в регионе вводится на фоне ослабления ограничительных мероприятий (начало работы парикмахерских, ряда непродовольственных магазинов), увеличения количества жителей, вышедших на работу увеличения пассажиропотока и решения проблемы острого дефицита масок. Согласно мониторингу Роспотребнадзора, дефицит масок в торговле имеется только в двух муниципальных образованиях края.

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