Чанчунь, Китай, 10 мая 2020, 06:14 — REGNUM В провинции Цзилинь на северо-востоке Китая выявлено сразу 11 новых случаев COVID-19, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.
По данным провинциальной комиссии здравоохранения, все 11 пациентов заразились вирусом внутри региона. К субботе в регионе насчитывалось всего 105 внутренних случаев заболевания COVID-19.
Ни одного импортного случая заболевания не выявлено в регионе за прошедшие сутки, а общее число прибывших из-за рубежа больных коронавирусной инфекцией в стране достигло 19.