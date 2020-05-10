Пекин, , 05:53 — REGNUM На материковой части Китая подтверждено 14 новых случаев COVID-19, сообщает 10 мая агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, из общего числа случаев, 11 было выявлено в провинции Цзилинь и еще один — в провинции Хубэй. Еще у одного пациента имеется подозрение на заболевание во Внутренней Монголии на север е страны. Смертей за прошедшие сутки не выявлено от этого заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Шулань провинции Цзилинь на северо-востоке Китая был повышен уровень эпидемиологической опасности в связи с выявлением новых случаев инфекции.

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