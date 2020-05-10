Куньмин, Китай, , 05:47 — REGNUM В провинции Юньнань на юго-западе Китая разгорелся лесной пожар, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

Пожар начался в 30 км к западу от столицы региона, города Куньмина на юго-западе страны. Густой черный дым виден из городских районов мегаполиса. Пожарные выдвинулись на место и занимаются тушением. Масштаб бедствия пока не установлен.

Как сообщало ИА REGNUM, сразу два лесных пожара разгорелись в горах Большой Хинган во Внутренней Монголии на севере Китая.