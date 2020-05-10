Пекин, , 05:29 — REGNUM Глобальная платформа изучения китайского языка зафиксировала более полумиллиона пользователей по всему миру, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

Платформа iFLYChinese насчитывает уже 576 тыс. пользователей из 123 стран и регионов мира, сообщили в компании iFLYTEK Co., Ltd., которая является ключевым разработчиком в сфере искусственного интеллекта в Китае, которая разработала программу.

Платформа базируется на технологиях машинного обучения, что позволяет учиться всем желающим, не выходя из дома. Машинный перевод, синтез речи и умный анализ позволяет переводить на китайский с множества языков.

Приложение основано на блоках обучения, которые покрывают 80% регулярной китайской речи. Как утверждают создатели, программа позволяет выучить язык до уровня мастера.