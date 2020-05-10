Берлин, , 05:29 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 667 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского Института имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 169 218. Также за сутки в стране на 13 человек выросло число жертв осложнений COVID-19 и достигло 7395.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Боннского университета провели исследование 919 человек из коммуны Гангельт, где был зафиксирован наивысший уровень смертности от COVID-19. Исследователи пришли к выводу, что истинное число зараженных коронавирусом нового типа в Германии может в 10 раз превышать официальные данные.

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