Сеул, , 05:13 — REGNUM В Южной Корее за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в республике с начала пандемии достигло 10 874. Отмечается, что около трех недель в Южной Корее ежесуточно выявлялось менее 20 зараженных. Более 30 человек с SARS-CoV-2 выявили впервые с 12 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 мая источник в правительстве Южной Кореи заявил, что в республике в настоящее время проходят тестирование семь препаратов, которые, возможно, способны помочь в борьбе с коронавирусной инфекцией. Если результаты подтвердят эффективность лекарств, они смогут поступить в продажу до конца 2020 года.

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