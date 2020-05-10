Наньнин, Китай, , 05:06 — REGNUM Всего 21 уезд Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая были выведены из нищеты, сообщает 9 мая агентство Синьхуа.

Оставшиеся восемь нищих уездов Гуанси планируется избавить от нищенского существования до конца текущего года. Местные власти намерены предложить еще более благоприятные условия поддержки бедняков для того, чтобы побороть нищету в регионе.

Напомним, что Китай намерен к 2021 году побороть нищету по всей стране и стать страной умеренного достатка населения во всех аспектах в рамках программы построения современного социалистического государства с китайскими особенностями.