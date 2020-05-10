Владивосток, , 05:11 — REGNUM За двое суток в Приморье от COVID-19 излечились 43 человека, общее число тех, кто победил инфекцию, — 188, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Читайте также: Коронавирус в России: борьба продолжается — все новости

8−9 мая 20 выздоровевших выписаны из Краевой клинической больницы № 2, девять — из Владивостокской клинической больницы № 4. Ещё 14 человек излечились в госпитале Уссурийска.

Всего на утро 10 мая в Приморье зарегистрировано 856 человек, у которых выявлено заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом этапе смягчения ограничительных мер, введённых из-за угрозы распространения коронавируса, смогут возобновить работу магазины одежды и обуви площадью, не превышающей 400 кв. метров.