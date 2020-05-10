Пекин, , 05:03 — REGNUM За истекшие сутки, 9 мая, на материковой части Китая было выявлено 14 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2, в том числе один случай в провинции Хубэй, сообщает Национальная комиссия здравоохранения.

В течение суток из больниц было выписано 74 человека, летальных случаев зафиксировано не было. Количество тяжело протекающих случаев сократилось вдвое до 13 человек.

Общее число заболевших на материковой части КНР составило 82 901, выписавшихся в связи с выздоровлением — 78 120. Жертвами коронавируса стали 1568 пациентов.