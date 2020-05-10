Владивосток, , 04:58 — REGNUM В Приморье за последние сутки зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в крае 856 подтверждённых положительных тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Прирост носителей коронавируса составляет почти 5%.

Тяжёлых пациентов — 71, на аппаратах ИВЛ — 11 человек.

С начала эпидемии выздоровели 193 пациента, десять — умерли.

Обследовано на коронавирус более 53 тыс. приморцев.

«До 15 апреля мы обследовали всего около 300 человек. Сейчас мощности увеличили — в 6,5 раз. Это позволяет оперативно выявлять заболевание, локализовать вспышки», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

На 9 мая больше всего случаев заражения коронавирусом было выявлено во Владивостоке — 526, в Находке — 160, в Артёме — 32. По 14 случаев заражения SARS-CoV-2 подтверждено в Уссурийске и Михайловском районе, девять — в Дальнереченске, восемь — в Надеждинском районе, семь — в Партизанске, шесть — в Шкотовском районе, по пять — в Хасанском, Партизанском районах, четыре — в Лесозаводске, по три — в Анучинском, Хорольском округах, по два — в Большом Камне, Арсеньеве, Кировском районе, по одному — в Дальнегорске, Октябрьском, Ханкайском, Лазовском округах, Пожарском и Черниговском районах.

Большинство заражённых — женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, в сложной эпидситуации снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 является хорошим для России признаком, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.