Нью-Йорк, США, , 03:58 — REGNUM Еще двое детей штата Нью-Йорк умерли от предположительно связанного с новой коронавирусной инфекцией осложнения, поражающего сосуды и сердце. Таким образом число жертв осложнения достигло трех несовершеннолетних, цитирует CNN заявление губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

Редкое воспалительное состояние обнаруживалось о детей с подтвержденными диагнозами на наличие вируса SARS-CoV-2 или антител к нему и не сопровождалось симптомами заболевания COVID-19.

Ранее в четверг, 7 мая, было объявлено о смерти 5-летнего мальчика с положительным тестом на новую коронавирусную инфекцию. У ребенка выявлено воспаление, напоминающее синдром Кавасаки, при котором поражается сердечно-сосудистая система, в частности сердце и средние и мелкие артерии. Симптомами новой болезни были лихорадка, сильные боли в животе и затрудненное дыхание. Сообщается, что похожую симптоматику выявили уже у 73 детей штата Нью-Йорк.

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