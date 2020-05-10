Москва, , 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый пятый курсант окончил обучение с отличием. Из них 420 выпускникам вручили золотые медали. В этом году лейтенантские погоны получили 260 офицеров-девушек. В ближайшее время выпускники должны пополнить ряды российских вооруженных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля было принято решение о тот, что в этом году вузы Минобороны России должны закончить обучение до 5 мая.

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