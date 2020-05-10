Кито, , 01:07 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Эквадоре достигло 29 071 к 9 мая, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Только за прошедшие сутки было выявлено 253 новых случая заражения и 13 летальных исходов от осложнений COVID-19. Общее число скончавшихся от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, в Эквадоре достигло 1717.

Согласно данным эквадорского минздрава, в настоящее время в стране 13 822 зараженных находятся на домашней изоляции, 402 — госпитализированы в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая власти Эквадора приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в стране еще на 30 дней. Также в стране решили пересмотреть бюджеты государственных ведомств.

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