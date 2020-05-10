Маскат, , 00:43 — REGNUM В Омане за прошедшие сутки выявили 112 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба оманского минздрава.

Сообщается, что среди 112 пациентов 52 — граждане Омана, заразившиеся при контакте с больными. Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в султанате составляет 3224. Также за 9 мая в стране скончался один человек от осложнений COVID-19. Таким образом общее число жертв болезней, вызванных SARS-CoV-2, достигло 17 человек.

В связи с этим минздрав Омана в очередной раз призвал жителей страны строго соблюдать правила самоизоляции, избегать общественных мест и воздержаться от посещения религиозных мероприятий.

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