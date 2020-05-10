Москва, , 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Сообщается, что фотографии публикуются в рамках фотодокументального проекта «Полководцы Победы. Весна 1945 года». Этот проект посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад завершали разгром нацистской Германии.

В разделе представлены фотографии из личных и семейных архивов. На довольно редких кадрах можно видеть командующего 4-й воздушной армией Константина Вершинина в разгромленном кабинете Гитлера, а также командующего войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева в замке Кёнигштайн над Эльбой и командира 9-й гвардейской авиадивизии Александра Покрышкина.