Мурманск, , 00:29 — REGNUM Генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал почтил память погибших воинов Великой Отечественной войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в Генеральном консульстве.

«Наша общая история в годы войны создала особые связи между Норвегией и Россией на севере. — Советские войска освободили Восточный Финнмарк осенью 1944 г. Норвежские моряки ходили в Мурманск в составе союзных конвоев. Свой вклад внесли норвежские партизаны, подготовленные Красной Армией. Сегодня мы с глубоким почтением вспоминаем тех, кто сражался и отдал свою жизнь за Победу», — заявил Сведал на церемонии возложения цветом у мурманского памятника «Защитникам Советского Заполярья».

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