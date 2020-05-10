Мурманск, , 00:02 — REGNUM В Мурманской области скончался пятый пациент с коронавирусом. Об этом 9 мая сообщил оперативны штаб по региону.

Речь идёт о 55-летнем мужчине, у которого коронавирусная инфекция протекала на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета и ишемической болезни сердца, из-за которой ему в прошлом делали стентирование сосудов.

Мужчина работал на строительной площадке в поселке Белокаменка, где возводится Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк». Именна эта стройплощадка стала основным очагом распространения коронавируса в Мурманской области.

Всего в Мурманской области зарегистрировано 2340 случаев COVID-19, из них на стройплощадке в Белокаменке — 2003 случая.