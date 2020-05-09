Мурманск, , 23:57 — REGNUM В Мурманске скончался пациент с подтверждённой двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Мужчина стал пятой жертвой COVID-19 в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

55-летний мужчина работал водителем на строительной площадке в Белокаменке и был госпитализирован 27 апреля в тяжёлом состоянии.

«Лечение пневмонии было начато в Кольской ЦРБ, затем в связи с утяжелением состояния переведён в реанимацию областной больницы в Мурманске. Там его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Несмотря на проводимую интенсивную терапию, состояние прогрессивно ухудшалось. Сегодня мужчина скончался», — сообщили в штабе.

В штабе отметили, что мужчина заболел на фоне тяжёлых сопутствующих заболеваний: страдал сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца, из-за этого в прошлом перенёс стентирование коронарных сосудов.

Напомним, стройплощадка в Белокаменке — главный очаг распространения коронавируса в регионе: там SARS-CoV-2 был выявлен у 2003 человек. Всего в области с начала пандемии опасной инфекцией заразились 2340 человек.