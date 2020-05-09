Санкт-Петербург, , 23:44 — REGNUM В Петербурге власти решили по примеру Москвы продлить запреты и ограничения, связанные с пандемией коронавируса, до 31 мая и ввести обязательный масочный режим. Об этом вечером 9 мая сообщили в Смольном.

Горожане в День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор северной столицы Александр Беглов подписал соответствующее постановление после предписания главного санитарного врача города. Таким образом все ранее введенные запреты и ограничения сохраняются по 31 мая. То есть гражданам нельзя появляться в парках, скверах, на детских и спортивных площадках, большинству организаций запрещено работать.

«Это связано с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Санкт-Петербурга. Продолжается рост числа заболевших. С 1 марта коронавирусной инфекцией заболело 6990 человек, из них выздоровело — 1662 человека, внебольничной пневмонией заболело 10 196 человек, выздоровело — 5593. Сейчас на карантине находятся 3988 человек. В последние дни количество заболевших резко возросло. Так, 8 мая заболело 425 человек, а выздоровело только 65», — пояснили в Смольном.

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Власти убеждены, что одна из причин тому — плохая дисциплина петербуржцев, которые отправились на улицу в теплые майские дни вместо соблюдения режима самоизоляции.

Смольный заметил, что петербургский индекс самоизоляции — видимо, по данным сервиса «Яндекса», в последние дни упал до 2,1 баллов, и «в целом наблюдается его снижение».

С 12 мая петербуржцы будут обязаны в общественных местах, в том числе в магазинах, общественном транспорте, включая такси, и на улице появляться только в медицинских масках (или заменяющих их текстильных изделиях) и перчатках. До 11 мая эта необходимость носит «рекомендательный характер».

Маски и перчатки начнут продавать в вестибюлях метро. Всем работающим магазинам «рекомендовано» тоже начать продавать средства защиты.

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С 12 мая организации, включая строительные и промышленные, на которые не распространяются установленные постановлением №121 ограничения и запреты, могут возобновить свою работу, говорится в постановлении. Однако им необходимо сначала подписать собственные Стандарты безопасной деятельности, уведомить Смольный о возобновлении работы, а также обеспечить соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора: дистанция между работниками или посетителями не менее 1,5 метров, маски и перчатки для всех причастных, «за исключением случаев нахождения работника в обособленном помещении без присутствия иных лиц».

Работодателям, которые ранее перевели сотрудников на дистанционный режим, рекомендуют пока не отступать от этого режима.