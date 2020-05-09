Архангельск, 9 мая 2020, 23:19 — REGNUM В Архангельске сегодня под окнами дома для одиноких пожилых горожан вживую звучали песни военных лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в центре «Патриот».
С импровизированной сцены в исполнении Татьяны Вагановой, Сергея Демидова, участников студии «Территория звезд» прозвучали такие известные всем песни, как «Катюша», «Смуглянка», «Синий платочек» и многие-многие другие. Подпевали не только ветераны, стоявшие на балконах дома, но и жители окрестных домов.
Украшением концерта стала масштабная копия Знамени Победы, которую прямо во дворе развернули представители самых разных общественных, молодежных, патриотических организаций региона.
Начальник управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию администрации губернатора и правительства Архангельской области Григорий Ковалев отметил, что подобные мини-концерты состоялись во всех муниципальных образованиях региона. Все участники мероприятия располагались друг от друга на безопасном расстоянии и были снабжены средствами индивидуальной защиты.
Завершили фронтовой концерт песней «День Победы», которую исполнили всем двором.