Санкт-Петербург, , 23:19 — REGNUM Петербург присоединился к всероссийской акции «Фонарики Победы». В 21:50 мск 9 мая горожане зажгли в окнах своих домов свечи, фонарики в память о героях Великой Отечественной войны.

Спустя 10 минут в петербургском небе прогремел праздничный салют и начался фейерверк. Как уже сообщало ИА REGNUM, фейерверк впервые перенесли из центра в Московский парк Победы в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

Участвовали петербуржцы и в акции «Свеча в окне» в 19:00, когда по всей стране объявили минуту молчания. Для этой цели даже разработали специальное приложение — свечу можно было «поставить» на экране смартфона, параллельно прослушав стихотворение Роберта Рождественского «Помните» с фрагментом Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича, тиканье «блокадного» метронома и марш «День Победы» Давида Тухманова.

Теперь горожане делятся фотографиями в социальных сетях под тематическими хэштегами.

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