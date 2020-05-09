Вашингтон, , 22:58 — REGNUM Разработчики модификации Dino Crisis Rebirth к оригинальной игре Dino Crisis выложили в сеть её релизную версию. Об этом 9 мая сообщил портал DSOGaming.

Dino Crisis Rebirth представляет собой неофициальный патч к ПК-версии Dino Crisis. Это является важной деталью, поскольку этот мод не будет работать с версией MediaKite. Модификация заменяетв игре DirectDraw 5.00 на DirectX 9, разработчики заявили, что в будущем они хотят реализовать поддержкуOpenGL и DirectX11.

Сейчас Dino Crisis с установленным модом можно запустить с разрешением до 4K, в режиме окна без рамки и с частотой 30 или 60 кадров в секунду. Скачать мод можно на сайте проекта.

Напомним, оригинальная игра Dino Crisis вышла на платформе PlayStation в 1999 году. Релиз версии для ПК состоялся в декабре 2000 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Из скучной технической презентации PS5 сделали расслабляющее видео