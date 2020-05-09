Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Администрация американской социальной сети Facebook объяснила «программной ошибкой» запрет на публикацию и удаление из постов пользователей фотографии, где воины Красной армии водружают красное Знамя Победы над Рейхстагом. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Facebook.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пользователи Facebook 8 мая стали сообщать о том, что социальная сеть удаляет посты с фотографиями, на которых советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. Соцсеть блокировала публикации под предлогом, что они якобы «нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».

Теперь же в Facebook заявляют, что данный контент был удален якобы по ошибке автоматизированными инструментами выявления нарушений. Теперь же контент восстановлен. В администрации Facebook также принесли свои извинения за данную ошибку.

В компании пояснили, что в условиях пандемии им приходится в большей степени полагаться на автоматизированные системы выявления нарушений, чем на работу сотрудников в этом направлении, так как большинство сотрудников отправлены по домам. Эта ситуация повышает риски ошибок.