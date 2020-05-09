9 мая 2020 | Время чтения меньше минуты

Волгоград, , 22:43 — REGNUM В этом году в Волгограде в четвёртый раз проходит видеоинсталляция «Свет Великой Победы», однако впервые без живых зрителей. За трансляцией можно было наблюдать на канале «Волгоград24», в соцсетях и других интернет-площадках.

«Свет Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

«Свет Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM «Свет Победы» на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

На скульптурных композициях «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане отображались кадры военной хроники и исторические фотографии. На последних минутах в небе вспыхнул праздничный фейерверк.

Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Праздничный фейерверк на Мамаевом кургане Александр Куликов © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: «Бессмертный полк» в Волгограде прошёл по привычному маршруту