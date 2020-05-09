Волгоград, 9 мая 2020, 22:43 — REGNUM В этом году в Волгограде в четвёртый раз проходит видеоинсталляция «Свет Великой Победы», однако впервые без живых зрителей. За трансляцией можно было наблюдать на канале «Волгоград24», в соцсетях и других интернет-площадках.
На скульптурных композициях «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане отображались кадры военной хроники и исторические фотографии. На последних минутах в небе вспыхнул праздничный фейерверк.
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