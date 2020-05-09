Волгоград, 9 мая 2020, 22:19 — REGNUM Празднование 75-летия победы над фашизмом в Волгограде в режиме самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции прошёл по прежнему маршруту, но с некоторыми изменениями.

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции уже ставшие традиционными памятные и патриотические акции обретают новые форматы. Так, в Волгоградской области решили не отказываться от шествия «Бессмертного полка». По привычному маршруту от легендарного дома Павлова до подножия Мамаева кургана проследовали военные и ретро-автомобили марки УАЗ, ГАЗ, Willys. Легендарная «Катюша», и танк Т-34, и пушка 45-калибра.

Колонна «Бессмертного полка»
Колонна «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM

На бортах машин разместились списки всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве, а также установленные портреты всех 127 Героев Советского Союза, которые сражались на этой земле.

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM

Один из автомобилей вёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На его машине был портрет советского военачальника, генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева.

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участник «Бессмертного полка»
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Участник «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Александр Куликов © ИА REGNUM
Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров
Александр Куликов © ИА REGNUM
Начало движения колонны «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Начало движения колонны «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Начало движения колонны «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Начало движения колонны «Бессмертного полка»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Виды Волгограда
Александр Куликов © ИА REGNUM

Перед стартом колонны Андрей Бочаров от имени всех жителей Волгоградской области почтил память воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, погибших в боях за Сталинград. Он возложил цветы к братской могиле на площади Ленина. Также участие в акции приняли начальник ГУ МВД России по области Александр Кравченко и глава Волгограда Виталий Лихачев. Они проехали в колонне «Бессмертного полка» с портретами Александра Сараева и Алексея Чуянова.

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