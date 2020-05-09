9 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Волгоград, , 22:19 — REGNUM Празднование 75-летия победы над фашизмом в Волгограде в режиме самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции прошёл по прежнему маршруту, но с некоторыми изменениями.

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

В период борьбы с распространением коронавирусной инфекции уже ставшие традиционными памятные и патриотические акции обретают новые форматы. Так, в Волгоградской области решили не отказываться от шествия «Бессмертного полка». По привычному маршруту от легендарного дома Павлова до подножия Мамаева кургана проследовали военные и ретро-автомобили марки УАЗ, ГАЗ, Willys. Легендарная «Катюша», и танк Т-34, и пушка 45-калибра.

Колонна «Бессмертного полка» Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

На бортах машин разместились списки всех войсковых соединений и частей, которые принимали участие в Сталинградской битве, а также установленные портреты всех 127 Героев Советского Союза, которые сражались на этой земле.

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка» Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM Колонна «Бессмертного полка». Участники колонны Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка» Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка» Александр Куликов © ИА REGNUM

Один из автомобилей вёл губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. На его машине был портрет советского военачальника, генерал-полковника, дважды Героя Советского Союза Александра Родимцева.

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка» Александр Куликов © ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров. Осматривает военную технику «Бессмертного полка» Александр Куликов © ИА REGNUM

Участник «Бессмертного полка» Александр Куликов © ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров Александр Куликов © ИА REGNUM

Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров Александр Куликов © ИА REGNUM Губернатор Волгоградской области, Герой России Андрей Бочаров Александр Куликов © ИА REGNUM

Перед стартом колонны Андрей Бочаров от имени всех жителей Волгоградской области почтил память воинов 13-й Гвардейской стрелковой дивизии и 10-й дивизии войск НКВД, погибших в боях за Сталинград. Он возложил цветы к братской могиле на площади Ленина. Также участие в акции приняли начальник ГУ МВД России по области Александр Кравченко и глава Волгограда Виталий Лихачев. Они проехали в колонне «Бессмертного полка» с портретами Александра Сараева и Алексея Чуянова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгограде губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на Мамаевом кургане

Читайте развитие сюжета: «Свет Великой Победы» и салют завершили День Победы в Волгограде