Нижний Новгород, , 22:15 — REGNUM Сотрудники территориального центра медицины катастроф Нижнего Новгорода присоединились к «Бессмертному полку». Медики разместили на лобовых стеклах служебных автомобилей портреты своих родственников, которые в годы войны защищали Родину.

«Наш долг — сохранить память о Великой Отечественной и о каждом человеке, который отдал свою жизнь за Победу. Мы отдаем дань глубочайшего уважения нашим ветеранам. Светлая память о погибших воинах-защитниках и о мирных гражданах, ковавших Победу в тылу, должна передаваться из поколения в поколение», — подчеркнул и.о. главного врача НТЦМК Михаил Созонов.