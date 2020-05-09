9 мая 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 22:20 — REGNUM Ровно в 22 часа 9 мая в Петербурге начался артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости в честь Дня Победы. Однако впервые в истории города сопровождающий его красочный фейерверк происходил совсем в другом месте — в Московском парке Победы на юге Петербурга.

Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Это было сделано в связи с угрозой коронавирусной инфекции и с учетом действующих в городе ограничительных мер, чтобы не собирать толпы зрителей салюта и фейерверка в традиционном для них месте, на набережных Невы.

Немногочисленные зрители фейрверка у Московского парка Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Сотрудники ДПС у Московского парка Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Место проведения фейерверка держалось в тайне почти до самого его начала, так власти рассчитывали избежать ненужного ажиотажа, который мог бы нарушить меры по социальному дистанцированию.

Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

Отражение фейрверка в зеркале машины Дарья Драй © ИА REGNUM

В ходе артиллерийского салюта было сделано 30 артиллерийских залпов. Каждый из них был поименован и посвящён памяти погибших защитников Отечества, памяти советских полководцев времен Великой Отечественной войны.

Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM Фейрверк в Московском парке Победы в честь Дня Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

В это же время в небо над Московским парком Победы взмыли фейерверочные снаряды из салютных установок, раскрасив небо красочными и разнообразными узорами.

Праздничный фейерверк в Парке Победы и артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости транслировали городские телеканалы.

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