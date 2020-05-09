Москва, , 21:55 — REGNUM Специальную акция, приуроченная к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, провёл народный артиста СССР Юрий Башмет. Видео акции было выложено 9 мая на сайте Фонда развития творческих инициатив.

Около тысячи музыкантов в составе сводного хора дистанционно исполнили песню Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы». В составе сводного хора были представители 22 российских регионов из 38 коллективов, граждане шести государств. Исполнение знаменитой песни объединило 314 музыкантов из более чем 50 российских городов, песню исполнили около 600 певцов.

Все участники грандиозного выступления подготовили свои партии, находясь дома в режиме самоизоляции. Солисты Николай Землянских, Дмитрий Чеблыков, Мария Баракова и Мария Мотолыгина записали свою часть заранее, в Российском фонде культуры в Москве под управлением лично Юрия Башмета.

Организаторами акции выступили Российский фонд культуры, Всероссийский юношеский симфонический оркестр (ВЮСО) и Русское концертное агентство.

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