Екатеринбург, , 21:16 — REGNUM В Екатеринбурге состоялся праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Залпы прогремели в парке Маяковского, хотя обычно салют запускали у городского пруда. Возможно, власти хотели избежать массового скопления людей в центре года.

Салют начался в 22:30 по местному времени. Всего было запущено 30 залпов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Екатеринбурга массово отпраздновали День Победы, невзирая на режим «самоизоляции». Кроме того, в городе прошли военный автопробег и авиапарад.

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