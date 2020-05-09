Париж, , 21:15 — REGNUM Во Франции с начала эпидемии число скончавшихся от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией, превысило 23,3 тысячи человек, за минувшие сутки от COVID-19 скончались 80 человек. Об этом 9 мая сообщается в заявлении Генеральной дирекции здравоохранения (DGS) страны.

«С первого марта мы оплакиваем 26 310 смертей, связанных с COVID-19: 16 573 смертей в больницах и 9737 смертей в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, с начала эпидемии коронавируса в стране были госпитализированы 95 829 пациентов, из них 56 038 человек были выписаны из больниц по выздоровлению. В дирекции здравоохранения подчеркнули, что представленная статистика не учитывает «десятки тысяч человек», которые вылечились без госпитализации.

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В настоящее время в медучреждениях страны 22 614 пациентов проходят лечение от COVID-19, из них в палатах интенсивной терапии находятся 2812 человек.

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Напомним, ранее министерство здравоохранения Франции объявило о выделении почти 700 млн евро для финансирования премий всем медицинским и социальным работникам.

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