Москва, , 20:54 — REGNUM Оргкомитет конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и клуб Лидеров России «Эльбрус» провели масштабный онлайн-марафоне «75 историй», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

В прямом эфире всероссийского онлайн-марафона в течении четырех часов участники конкурса «Лидеры России» всех сезонов рассказывали истории своих семей, пели песни военных лет, читали стихотворения, отрывки из книги Ильи Эренбурга «Война. 1941−1945», строки из военной корреспонденции и личной переписки своих бабушек и дедушек. Всего — «75 историй», ровно столько, сколько прошло лет со дня Великой Победы.

География онлайн марафона впечатляет. В эфире прозвучали истории участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Иркутска, Нижнего Новгорода, Северодвинска, Саратова, Красногорска, Йошкар-Олы, Долгопрудного, Элисты, Ростов-на-Дону, Нижнего Тагила, Красноярска, Санкт-Петербург, Воронежа, Барнаула, Уфы и т.д.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., директор ООО «Вертикаль-Урал» Александр Башмаков изЕкатеринбурга рассказал историю своей бабушки Зинаиды Петренко, которая прошла всю войну полковым врачом, дошла до Кёнигсберга (Калининграда), а затем продолжала работать врачом в военном госпитале в Манчжурии до осени 1945 года. Награждена орденом Красной звезды за подвиг — закрыла грудью раненого солдата, получив множественные ранения.

Михаил Кузьмин, финалист специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», доцент Иркутского национального исследовательского технического университета (Иркутск) поделился историей своего прадеда Петра Саралидзе, награжденного «Медалью за отвагу». О подвиге гвардии рядового написали в фронтовой красноармейской газете «Вперед за родину» в статье «Как я сжег фашистский танк». Отрывок из этой статьи Михаил зачитал в эфире.

Победитель специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России 2020», доцент Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Анна Спиваковская из Саратова поведала историю своего прадеда, директора типографии Давида Спиваковского, Он ушел на фронт добровольцем, был ранен, но после выздоровления снова повторно отправился на фронт по собственному желанию и погиб 12 сентября 1943 года в боях под Сталинградом, за день до своего дня рождения. Похоронен в братской могиле.

«Со слов бабушки, через день после повторного возвращения деда на фронт, она получила письмо, в котором говорилось, что дед отзывается с фронта и направляется на освобождённые территории для восстановления типографической промышленности. Но прадедушка об этом уже не узнал. Могилу своего отца дети искали 30 лет», — сообщила Анна Спиваковская.

Суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020», директор Института экономики и управления промышленными предприятиями НИТУ «МИСиС» Олег Калинский из Москвы изложил историю своего дедушки Леонида Погребинского, воевавшего на Украинском фронте.

«Дед вернулся с войны. Но о ней никогда не рассказывал. Там погибли его отец и старший брат. Младший брат выжил в концлагере и вернулся домой. Дедушка очень любил творчество Константина Симонова и часто читал мне наизусть «Жди меня», которое прозвучало в эфире, и стихотворение «Сын артиллериста». И когда мне в жизни иногда становится нелегко, я вспоминаю эти слова: «Крепись, мой мальчик. На свете два раза не умирать». Никто не забыт, ничто не забыто… Великий Праздник, со слезами на глазах», — отметил Олег Калинский.

Полуфиналист конкурса «Лидеры России» 2017−2018 г.г., помощник депутата Государственного собрания Республики Марий Эл Иван Поспехов из Йошкал-Олы рассказал историю своего дедушки, полковника российской армии Константина Поспехова. Чтобы попасть на фронт, 17-летний юноша «приписал» себе год. Зачислен был солдатом в артиллеристский полк Ленинградского фронта.

«Полк защищал Ленинград со стороны Пулковских высот. Это был один из главных участков обороны Ленинграда, где фашисты собрали большое количество своих солдат, танков и стремились прорваться к городу. Мы не допустили немцев в город Ленино. Город в это время находился в блокаде. Солдаты, как и все защитники города, испытывали голод, у нас было мало патронов и снарядов к пушкам. Поэтому нужно было с каждым снарядом уничтожить как можно больше противников», — зачитал воспоминания дедушки Иван Поспехов.

Константин Поспехов прошел всю войну. Освобождал Белоруссию, Польшу, дошел до Германии. За участие в боях награжден «Медалью за оборону Ленинграда», «Медалью за освобождение Варшавы», «Орденом Красной Звезды». После войны при его участии создавались ракетные войска стратегического назначения, за что получил второй «Орден Красной Звезды». По словам Ивана, подходя к Вечному огню, дедушка всегда снимал кепку и долго, молча, смотрел на пламя.

Семья победителя конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г. г, начальника отдела проектно-конструкторского бюро «Севмаш» Александра Спиридонова из Северодвинска не только рассказала историю своих героев войны, но и презентовала свой онлайн-проект «Смотри песни», где люди исполняют песни на языке жестового пения для поддержки людей с нарушениями слуха. Во время эфира на языке жестов была исполнена песня «Не плачь девчонка» и стихотворение «Жди меня». А сам Александр Спиридонов сыграл на гитаре песню «Бомбардировщики» («Мы летим, ковыляя во мгле»).

Еще один проект —"Россия о Победе», в рамках которого люди читают стихи о Великой Отечественной войне, представила в эфире его автор, победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 г.г., заместитель начальника отдела развития руководителей и специалистов ОАО «РЖД» Дарья Сенькина из Москвы.

«Начался этот проект еще в 2015 году внутри компании РЖД. И делали мы его силами молодых работников. Почему мы выбрали стихи, потому что стихи такой жанр, через который мы можем прожить эмоции наших бабушек и дедушек, установив таким образом связь между поколениями. Я этот проект создавала в память о своем дедушке Труде Сенькине, которым я очень горжусь и восхищаюсь. Он просто очень любил, когда его четыре внучки читали ему стихи. Заходя в соцсети и видя хештэг #РоссияоПобеде, думаю, если бы мой дедушка это видел, он был бы очень счастлив», — отметила Дарья Сенькина.

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018−2019 гг., руководитель направления Управления интегрированного развития активов в Блоке разведки и добычи ПАО «Газпром нефть» Борис Изюмов из Санкт-Петербурга тоже пригласил зрителей онлайн-марафона присоединиться к его проекту «Боевая слава». Задача проекта — вовлечь молодёжь в изучение и сохранение истории своей страны с помощью создания цифровой платформы фронтовых писем, фотографий военных лет в память о прадедах-героях Великой Отечественной войны. Авторы распространяют информацию о возможности сохранения исторических материалов в цифровом виде, чтобы предотвратить полную утрату неоцифрованных исторических документов личного характера.

Во время онлайн-марафона «75 историй» 8 участников конкурса «Лидеры России» зачитали фронтовые письма своих родных.

«Для наших дедушек и бабушек День Победы был праздником со слезами на глазах, потому что они видели все своими глазами и понимали, чего им это стоило. Нам выпала великая честь и привилегия воспринять от них те переживания, которые вызывали у них воспоминания о Войне. Но если мы хотим, чтобы наши дети восприняли это от нас, недостаточно будет просто пересказать детям свои ощущения. Лучший способ — это дать слово самим героям, оживить их истории, запечатлённые во фронтовых письмах, дневниках и воспоминаниях. Не просто прочитать, а вплести в канву истории, подтвержденной документами, то есть заново соткать историческою ткань, на глади которой поплывут узоры слов наших семейных героев, победивших в той самой страшной Войне за всю историю человечества. Это наша историческая задача как поколения», — призвал Борис Изюмов.

Онлайн-марафон «75 историй» объединил всех участников и зрителей. Принять участие в нем смог каждый желающий — истории, отправленные в соцсети конкурса «Лидеры России», были зачитаны ведущими.

«Это был очень эмоциональный эфир. Нам удалось сплотить всех вокруг темы Великой Победы и мужества нашего народа. И я хочу сказать, огромное спасибо всем участникам. Спасибо вам за эти истории! Я надеюсь, мы смогли приоткрыть завесу, откуда бралась отвага у людей, как воевали наши деды и что происходило на войне. Мы должны пронести эту память через годы и передавать из поколения в поколения», — сообщила финалист конкурса «Лидеры России» 2017−2018г.г., руководитель направления коммуникаций конкурса управленцев «Лидеры России», организатор онлайн-марафона «75 историй» Оксана Ачкасова.

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