Вашингтон, , 20:53 — REGNUM Пользователь, известный на YouTube под ником Ivan Sorce, работает над ремейком S.T.A.L.K.E.R. Об этом 9 мая сообщил портал DSOGamng.

Он делает игру на базе «движка» (базовая программа) Unreal Engine 4. Стоит отметить, что разработчик не только переработал некоторые части локации «Агропром» и изменил некоторые виды оружия и их анимацию, он также поменял поведение врагов, которые сейчас научились слышать сталкеров. К сожалению,

В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте.

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