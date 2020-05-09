Асбест, Свердловская область, , 20:46 — REGNUM В Асбесте (Свердловская область) произошёл пожар в гаражном кооперативе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Произошёл хлопок газо-воздушной смеси в одном из гаражей на улице Промышленной. Есть пострадавший, его госпитализировали с ожогами. Огонь распространился ещё на четыре других гаража и один автомобиль.

Пожар потушили за 40 минут. Огонь распространился на площади в 120 кв. м. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посёлке Арти (Свердловская область) произошёл пожар в частном доме. Погиб ребёнок.

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