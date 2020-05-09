Вашингтон, , 20:39 — REGNUM Nintendo пытается удалять ссылки на ПК-версию игры Super Mario 64, которую неизвестный разработчик ранее выложил в сеть. Об этом 9 мая сообщил портал Screen Rant.

Юристы компании начали направлять претензии сайтам и пользователям соцсетей, которые разместили на своих страницах ссылки на файлы игры. В частности, стало известно, что юридическая компания Wildwood Law Group LLC борется со ссылками на Google Drive, Reddit и других платформах.

Издание отмечает: несмотря на то, что большинство ссылок на Reddit было удалено, некоторые пользователи нашли способ сделать общедоступными файлы игры.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что неизвестный разработчик выложил в сеть полноценную версию Super Mario 64 для ПК. Отличия этой игры в том, что она работает не как эмулятор, а использует DirectX 12, благодаря чему имеет поддержку разрешения 4K и высокой частоты кадров.

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